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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Анук Такам
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
21 июня 1979 (41) год
Рост
179
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
13.06.2009
13 июня 2009
сб
16:00
Металлург
0 : 3
Витязь
13.06.2009
13 июня 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 35'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Металлург
0
Витязь
3
минуты: 1' - 35' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Металлург
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
минуты: 1' - 45'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
2
Металлург
0
минуты: 1' - 45' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:00
Металлург
2 : 1
Урал
75'
75'
75'
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Металлург
2
Урал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:00
Металлург
0 : 0
Сибирь
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Металлург
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
11:00
Чита
1 : 0
Металлург
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
11:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Чита
1
Металлург
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:00
Металлург
0 : 0
Волга
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Металлург
0
Волга
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Первый дивизион, 2 тур