Алексей Сыропятов
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1981 (40) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
Сочи
1 : 3
Зенит
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сочи
1
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала