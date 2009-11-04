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Олимпиада
Миодраг Стефанович
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
2 февр. 1977 (44) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Анжи
3 : 0
Металлург
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Анжи
3
Металлург
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Волгарь
1 : 1
Металлург
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
1
Металлург
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Носта
1 : 2
Металлург
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Носта
1
Металлург
2
минуты: 1' - 65' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Витязь
2 : 0
Металлург
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Витязь
2
Металлург
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
09.07.2009
09 июля 2009
чт
18:00
Металлург
2 : 1
Анжи
09.07.2009
09 июля 2009
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Металлург
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:30
Краснодар
1 : 0
Металлург
46'
46'
46'
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Краснодар
1
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
Металлург
0 : 1
Носта
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Металлург
0
Носта
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
16:00
Металлург
0 : 3
Витязь
13.06.2009
13 июня 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Металлург
0
Витязь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
02.06.2009
02 июня 2009
вт
19:30
Балтика
3 : 0
Металлург
02.06.2009
02 июня 2009
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Балтика
3
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Металлург
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
2
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
11:00
Луч
1 : 0
Металлург
56'
56'
56'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
11:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Металлург
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:00
Металлург
2 : 1
Урал
34'
34'
34'
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:00
34'
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Металлург
2
Урал
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
11:00
Чита
1 : 0
Металлург
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Чита
1
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:00
Металлург
0 : 0
Волга
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Металлург
0
Волга
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Первый дивизион, 2 тур