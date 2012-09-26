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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Отюцкий
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 апр. 1982 (38) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
15:00
Армавир
0 : 3
Локомотив
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
15:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Армавир
0
Локомотив
3
был в запасе