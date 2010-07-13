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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Илья Калашников
№4
Полузащитник
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Команда
МИТОС
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 июля 1982 (38) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2010/2011
13.07.2010
13 июля 2010
вт
18:00
Волгарь
1 : 0
Рубин
13.07.2010
13 июля 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волгарь
1
Рубин
0
был в запасе