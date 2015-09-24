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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марат Сафин
№15
Полузащитник
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Команда
Зенит-Ижевск
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июня 1985 (35) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
15:00
Зенит-Ижевск
0 : 1
Краснодар
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Зенит-Ижевск
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 88' / Россия. Кубок, 1/16 финала