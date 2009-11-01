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Евро-2020
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Олимпиада
Максим Минеев
№30
Защитник
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Команда
МИТОС
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Балтика
3 : 0
Носта
29'
29'
29'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
64'
64'
64'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
Носта
1 : 1
Сибирь
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Носта
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
Носта
0 : 0
Волга
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Носта
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
Носта
1 : 1
Витязь
50'
50'
50'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
28.03.2009
28 марта 2009
сб
15:00
Витязь
2 : 1
Носта
28.03.2009
28 марта 2009
сб
15:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Витязь
2
Носта
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур