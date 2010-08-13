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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Яков Эрлих
№11
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июня 1988 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
16:00
Урал
4 : 0
Ротор
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Урал
4
Ротор
0
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2
Ротор
0
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Ротор
1
Волга
4
был в запасе
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
60'
60'
60'
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
60'
минуты: 1' - 81'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 81' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Ротор
06.07.2010
06 июля 2010
вт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ротор
0
был в запасе
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Ротор
0 : 2
СКА-Хабаровск
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Ротор
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Ротор
2
Луч
2
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
22'
22'
22'
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Волгарь
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Ротор
0 : 6
Мордовия
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 35' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Ротор
0
Мордовия
6
минуты: 35' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
Краснодар
3 : 0
Ротор
10.05.2010
10 мая 2010
пн
18:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
3
Ротор
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Динамо
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Ротор
1
Динамо
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
Балтика
3 : 2
Ротор
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
3
Ротор
2
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Ротор
1 : 2
Урал
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Ротор
1
Урал
2
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур