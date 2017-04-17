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Олимпиада
Ильдар Шабаев
№22
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 апр. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Тюмень
1
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тюмень
2
Мордовия
1
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Тюмень
2
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
13:00
Тюмень
1 : 1
Химки
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тюмень
1
Химки
1
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
24'
24'
24'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 28 тур
22.03.2017
22 марта 2017
ср
15:00
Тюмень
3 : 0
Спартак-Нальчик
22.03.2017
22 марта 2017
ср
15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
12:00
Тюмень
0 : 0
Тамбов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
0
Тамбов
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Тосно
2 : 2
Тюмень
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тосно
2
Тюмень
2
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 3
Тюмень
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1
Тюмень
3
был в запасе
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Волгарь
2 : 0
Тюмень
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
2
Тюмень
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тюмень
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
02.09.2016
02 сент. 2016
пт
17:00
Химки
3 : 2
Тюмень
02.09.2016
02 сент. 2016
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
3
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
Тюмень
1 : 2
Тосно
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
16:30
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тосно
2
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Луч
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
16:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Тюмень
31.07.2016
31 июля 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
16:00
Тюмень
1 : 0
Волгарь
27.07.2016
27 июля 2016
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тюмень
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Зенит-2
1 : 0
Тюмень
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Зенит-2
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
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