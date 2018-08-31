Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Квинси Промес
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Гарет Бэйл
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
США
Мальта
Германия
Косово
Исландия
Норвегия
Армения
Китай
Ливерпуль
Фиорентина
Реал
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Локомотив
Вест Хэм
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Иванов
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1987 (34) года
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2012/2013
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
3
Химки
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0
Химки
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур