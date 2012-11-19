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Олимпиада
Константин Зуев
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 нояб. 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Новокузнецк
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Новокузнецк
0
был в запасе
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Урал
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
11:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
2
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
Уфа
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Ротор
20'
20'
20'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1
Ротор
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 12 тур
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 10 тур
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
15:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Новокузнецк
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2012
31 июля 2012
вт
16:00
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
31.07.2012
31 июля 2012
вт
16:00
минуты: 1' - 51'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 51' / Россия. ФНЛ, 4 тур