Сергей Цуканов
№39
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1986 (35) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.03.2018 04 марта 2018 вс 13:00
Сибирь
2 : 0
Луч
04.03.2018 04 марта 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур