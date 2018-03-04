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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Цуканов
№39
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1986 (35) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Луч
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур