Сергей Хабаров
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 апр. 1986 (34) года
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:30
Динамо
0 : 0
Мордовия
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Динамо
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:00
Краснодар
5 : 1
Динамо
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
5
Динамо
1
был в запасе