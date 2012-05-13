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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Дмитрий Тихонов
№97
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 февр. 1992 (29) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Томь
2 : 1
Ростов
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Томь
2
Ростов
1
был в запасе
07.05.2012
07 мая 2012
пн
10:00
Томь
1 : 1
Спартак-Нальчик
07.05.2012
07 мая 2012
пн
10:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе