Евгений Пузин
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 марта 1990 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 19:00
Ахмат
2 : 1
Химки
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ахмат
2
Химки
1
был в запасе
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 19:00
Химки
1 : 0
Мордовия
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Химки
1
Мордовия
0
был в запасе