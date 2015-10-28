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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
Евгений Пузин
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 марта 1990 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2010/2011
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
19:00
Ахмат
2 : 1
Химки
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ахмат
2
Химки
1
был в запасе
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:00
Химки
1 : 0
Мордовия
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Химки
1
Мордовия
0
был в запасе