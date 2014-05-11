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Теннис
Олимпиада
Евгений Гаврюк
№10
Нападающий
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Команда
Домодедово
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 1987 (34) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
1
Луч
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
Луч
2 : 1
Ротор
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2
Ротор
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
Луч
1 : 1
Балтика
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур