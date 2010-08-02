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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Александр Бураков
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 авг. 1987 (33) года
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1
Волгарь
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:30
Авангард
1 : 1
Балтика
52'
52'
52'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:30
минуты: 40' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Авангард
1
Балтика
1
минуты: 40' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур