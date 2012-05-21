Юрий Роденков
№93
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 апр. 1986 (34) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2012 21 мая 2012 пн 17:00
Торпедо
5 : 2
Балтика
21.05.2012 21 мая 2012 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
Торпедо
5
Балтика
2
был в запасе
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
Волгарь
0 : 1
Балтика
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Волгарь
0
Балтика
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Химки
1
Балтика
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
Балтика
1 : 1
Луч
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
Балтика
1
Луч
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 17:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
Торпедо
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Мордовия
59'
59'
59'
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Балтика
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Луч
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Балтика
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 19:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
Балтика
4 : 1
Химки
89'
76'
89'
76'
89'
76'
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
89'
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Балтика
4
Химки
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 19:00
Балтика
2 : 2
Урал
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 19:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
Балтика
2
Урал
2
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 18:00
Динамо
2 : 0
Балтика
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ Второй этап, 23 тур
Динамо
2
Балтика
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ Второй этап, 23 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 19:00
Балтика
0 : 1
Сибирь
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Балтика
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
24.06.2011 24 июня 2011 пт 19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011 24 мая 2011 вт 11:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
Химки
1 : 1
Балтика
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
минуты: 48' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Химки
1
Балтика
1
минуты: 48' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Урал
3 : 0
Балтика
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Урал
3
Балтика
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
Балтика
0
Динамо
0
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 15:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур