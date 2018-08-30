Сергей Пащенко
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
18 дек. 1982 (38) лет
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Карабах
3 : 0
Шериф
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Карабах
3
Шериф
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
Шериф
1 : 0
Карабах
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Шериф
1
Карабах
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 22:00
Валюр
2 : 1
Шериф
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Валюр
2
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Шериф
1 : 0
Валюр
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1
Валюр
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд