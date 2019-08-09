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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Владимир Лешонок
№9
Полузащитник
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Команда
Иртыш
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 авг. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2017/2018
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
16:00
Иртыш
3 : 0
Динамо
42'
42'
42'
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
16:00
42'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/64 финала
Иртыш
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/64 финала