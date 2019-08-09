Владимир Лешонок
№9
Полузащитник
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Команда
Иртыш
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 авг. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 16:00
Иртыш
3 : 0
Динамо
42'
42'
42'
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 16:00
42'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/64 финала
Иртыш
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/64 финала