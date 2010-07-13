Сергей Кабанов
№99
Защитник
Подписаться
Команда
Выбор-Курбатово
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1986 (35) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
Волгарь
1 : 0
Рубин
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волгарь
1
Рубин
0
был в запасе