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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Шота Бибилов
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 авг. 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
10.05.2017
10 мая 2017
ср
17:00
Мордовия
3 : 0
Волгарь
10.05.2017
10 мая 2017
ср
17:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Мордовия
3
Волгарь
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
Тосно
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
17:30
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волгарь
0
Тосно
1
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 31 тур
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Волгарь
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Спартак-Нальчик
1
Волгарь
2
был в запасе