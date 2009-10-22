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Олимпиада
Валерьян Бестаев
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 марта 1982 (39) лет
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Анжи
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
3
был в запасе
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Анжи
2 : 1
Сибирь
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Анжи
2
Сибирь
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Анжи
1 : 0
Волгарь
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Анжи
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
24.06.2009
24 июня 2009
ср
17:00
Анжи
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.06.2009
24 июня 2009
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Анжи
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
Урал
0 : 2
Анжи
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
0
Анжи
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
16:00
Анжи
1 : 1
Краснодар
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Анжи
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур