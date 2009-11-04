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Олимпиада
Сергей Шарин
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 авг. 1984 (36) лет
Рост
177
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Витязь
2 : 1
Балтика
84'
50'
84'
50'
84'
50'
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
84'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Витязь
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Витязь
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
11:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Витязь
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
Луч
0 : 1
Витязь
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
0
Витязь
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
11:00
Чита
3 : 3
Витязь
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
11:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Чита
3
Витязь
3
минуты: 1' - 88' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
16:00
Анжи
2 : 1
Витязь
73'
73'
73'
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
16:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Анжи
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
16:00
Металлург
0 : 3
Витязь
13.06.2009
13 июня 2009
сб
16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Металлург
0
Витязь
3
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
Витязь
1 : 1
СКА-Хабаровск
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Витязь
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
Витязь
1 : 0
Луч
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
минуты: 1' - 30'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Витязь
1
Луч
0
минуты: 1' - 30' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
25.05.2009
25 мая 2009
пн
16:00
Урал
2 : 1
Витязь
25.05.2009
25 мая 2009
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Урал
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
15:00
Сибирь
2 : 1
Витязь
22.05.2009
22 мая 2009
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Сибирь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:00
Витязь
0 : 0
Чита
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Витязь
0
Чита
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
15:00
Волга
0 : 0
Витязь
03.05.2009
03 мая 2009
вс
15:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волга
0
Витязь
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур