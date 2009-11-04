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Олимпиада
Василий Черницын
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 мая 1977 (43) года
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Витязь
2 : 1
Балтика
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Витязь
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Витязь
2 : 0
Металлург
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Витязь
2
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Витязь
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Витязь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
Луч
0 : 1
Витязь
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
0
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:00
Витязь
0 : 0
Урал
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Витязь
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Витязь
0 : 2
Сибирь
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Витязь
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
11:00
Чита
3 : 3
Витязь
77'
77'
77'
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Чита
3
Витязь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:00
Витязь
2 : 0
Краснодар
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Витязь
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
Носта
1 : 1
Витязь
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур