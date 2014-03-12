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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Станислав Тарасюк
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 янв. 1987 (34) года
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
12.03.2014
12 марта 2014
ср
18:30
Спартак
0 : 1
Тосно
12.03.2014
12 марта 2014
ср
18:30
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
0
Тосно
1
был в запасе
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
13:30
Тосно
0(5) : 0(3)
Урал
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0(5)
Урал
0(3)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала