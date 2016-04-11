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Олимпиада
Ренат Соколов
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 сент. 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Тосно
3 : 2
СКА-Хабаровск
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тосно
3
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Арсенал
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Арсенал
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:00
Зенит-2
0 : 0
СКА-Хабаровск
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Зенит-2
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
был в запасе
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
Сибирь
2 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Зенит-2
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Зенит-2
1
был в запасе
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Волга
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волга
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Армавир
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
СКА-Хабаровск
0
Армавир
0
был в запасе
11.07.2015
11 июля 2015
сб
11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2015
11 июля 2015
сб
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе