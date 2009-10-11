Юрий Першин
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 июня 1986 (34) года
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Витязь
2 : 0
Металлург
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
минуты: 1' - 38'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Витязь
2
Металлург
0
минуты: 1' - 38' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Витязь
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Витязь
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
Луч
0 : 1
Витязь
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
0
Витязь
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
Витязь
0 : 0
Урал
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Витязь
0
Урал
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 17:00
Витязь
0 : 2
Волга
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 17:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Витязь
0
Волга
2
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:00
Металлург
0 : 3
Витязь
13.06.2009 13 июня 2009 сб 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Металлург
0
Витязь
3
минуты: 1' - 68' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
05.06.2009 05 июня 2009 пт 18:00
Витязь
1 : 1
СКА-Хабаровск
30'
30'
30'
05.06.2009 05 июня 2009 пт 18:00
30'
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Витязь
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
Витязь
1 : 0
Луч
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Витязь
1
Луч
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
25.05.2009 25 мая 2009 пн 16:00
Урал
2 : 1
Витязь
25.05.2009 25 мая 2009 пн 16:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Урал
2
Витязь
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 15:00
Сибирь
2 : 1
Витязь
22.05.2009 22 мая 2009 пт 15:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Сибирь
2
Витязь
1
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
Краснодар
1 : 1
Витязь
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 72'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Краснодар
1
Витязь
1
минуты: 1' - 72' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
28.03.2009 28 марта 2009 сб 15:00
Витязь
2 : 1
Носта
12', 29'
12', 29'
12', 29'
28.03.2009 28 марта 2009 сб 15:00
12', 29'
минуты: 1' - 72'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Витязь
2
Носта
1
минуты: 1' - 72' / Россия. Первый дивизион, 1 тур