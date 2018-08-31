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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Мязин
№87
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 окт. 1987 (33) года
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
1
Сочи
1
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Луч
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 2 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
Чертаново
1 : 1
Ротор
20'
20'
20'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
20'
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Чертаново
1
Ротор
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 1 тур