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Олимпиада
Семен Мельников
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1985 (36) лет
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Динамо
4
Сочи
1
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Сочи
1
Урал
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
48'
48'
48'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
48'
минуты: 1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Волга
3
Сочи
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
Сочи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Сочи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
6:00
Луч
1 : 0
Сочи
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
6:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Луч
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Сочи
1 : 0
Авангард
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Сочи
1
Авангард
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0
Сочи
0
был в запасе
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2
Сочи
0
был в запасе
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Сочи
1 : 1
Волга
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 50' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Сочи
1
Волга
1
минуты: 50' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1
Луч
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Авангард
0
Сочи
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 66' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
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