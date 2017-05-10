Константин Лобов
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 мая 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2017 10 мая 2017 ср 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Зенит-2
10.05.2017 10 мая 2017 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Зенит-2
0
был в запасе
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 14:00
Сибирь
1 : 1
Зенит-2
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Зенит-2
1
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
Тосно
4 : 1
Зенит-2
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тосно
4
Зенит-2
1
был в запасе
26.03.2017 26 марта 2017 вс 9:00
Луч
0 : 0
Зенит-2
88'
88'
88'
26.03.2017 26 марта 2017 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 14:30
Волгарь
4 : 3
Зенит-2
12.03.2017 12 марта 2017 вс 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
4
Зенит-2
3
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1
Балтика
1
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 16:00
Динамо
0 : 0
Зенит-2
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Динамо
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 13:00
Зенит-2
0 : 4
Кубань (ЛФЛ)
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Зенит-2
0
Кубань (ЛФЛ)
4
был в запасе
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Зенит-2
3 : 1
Сибирь
76'
76'
76'
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
76'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
Зенит-2
1 : 0
Луч
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1
Луч
0
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Зенит-2
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
1
Зенит-2
0
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Зенит-2
2 : 1
Волгарь
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Волгарь
1
был в запасе
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
Балтика
0 : 0
Зенит-2
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Зенит-2
0
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 14:00
Зенит-2
1 : 1
Динамо
31.07.2016 31 июля 2016 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Зенит-2
1
Динамо
1
был в запасе
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 0
Тюмень
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Зенит-2
1
Тюмень
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур