Константин Зайцев
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 дек. 1983 (37) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 15:00
Мордовия
3 : 4
Волгарь
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Мордовия
3
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Мордовия
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Балтика
0
Мордовия
0
был в запасе
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:00
Мордовия
4 : 2
Урал
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Мордовия
4
Урал
2
был в запасе
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Мордовия
56'
56'
56'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Волгарь
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Мордовия
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 14:00
Урал
0 : 0
Мордовия
15.05.2011 15 мая 2011 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Урал
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Мордовия
4
Торпедо
0
был в запасе
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур