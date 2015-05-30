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Олимпиада
Сергей Голяткин
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 1988 (32) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
15:00
Тюмень
0 : 1
Волгарь
30.05.2015
30 мая 2015
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тюмень
0
Волгарь
1
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Волга
1 : 2
Тюмень
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волга
1
Тюмень
2
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
20:00
Анжи
3 : 1
Тюмень
10.05.2015
10 мая 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Анжи
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сибирь
1
Тюмень
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5
Сахалин
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
69'
69'
69'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
06.07.2014
06 июля 2014
вс
18:00
Волгарь
2 : 2
Тюмень
06.07.2014
06 июля 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
2
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур