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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Алексей Архипов
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1983 (38) лет
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Краснодар
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Краснодар
0
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Мордовия
1
Краснодар
2
был в запасе