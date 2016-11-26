Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Мануэль Нойер
Квинси Промес
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Эрлинг Браут Холанд
Гарет Бэйл
Россия
Словакия
Япония
Мальта
Косово
Германия
США
Норвегия
Исландия
Китай
Бразилия
Ливерпуль
Тоттенхэм
Реал
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Шальке-04
Генк
Бавария
Шахтер
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Виталий Тимофеев
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 февр. 1982 (39) лет
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
17:00
Балтика
0 : 3
Динамо
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0
Динамо
3
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
39'
39'
39'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Балтика
2
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 20 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Балтика
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
Балтика
0 : 0
Химки
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
0
Химки
0
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
12:00
Луч
1 : 1
Балтика
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Балтика
1
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
20:00
Балтика
1 : 1
Спартак-Нальчик
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:30
Волгарь
1 : 0
Балтика
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:30
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Балтика
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
Балтика
0 : 0
Зенит-2
45'
45'
45'
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:30
Динамо
2 : 1
Балтика
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:30
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Динамо
2
Балтика
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тюмень
0
был в запасе