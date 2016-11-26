Виталий Тимофеев
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 февр. 1982 (39) лет
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 17:00
Балтика
0 : 3
Динамо
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0
Динамо
3
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
39'
39'
39'
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Балтика
2
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 20 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Балтика
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
Балтика
0 : 0
Химки
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
0
Химки
0
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 12:00
Луч
1 : 1
Балтика
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Балтика
1
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 20:00
Балтика
1 : 1
Спартак-Нальчик
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:30
Волгарь
1 : 0
Балтика
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:30
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Балтика
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
Балтика
0 : 0
Зенит-2
45'
45'
45'
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:30
Динамо
2 : 1
Балтика
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:30
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Динамо
2
Балтика
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тюмень
0
был в запасе