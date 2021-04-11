Анзор Саная
№32
Нападающий
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 мая 1989 (31) год
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
-:-
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
-
Енисей
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
3'
3'
3'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
45'
45'
45'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
29'
29'
29'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
29'
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 45'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
минуты: 1' - 45' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
90'
90'
90'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур