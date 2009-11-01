Анзур Садиров
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 окт. 1978 (42) года
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Волгарь
1 : 1
Металлург
64'
64'
64'
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
64'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
1
Металлург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Волгарь
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
Луч
2 : 2
Волгарь
31'
31'
31'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Луч
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 16:30
Волгарь
1 : 1
Урал
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 16:30
минуты: 1' - 35'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
1
Урал
1
минуты: 1' - 35' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Волгарь
0 : 2
Сибирь
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волгарь
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 10:00
Чита
1 : 2
Волгарь
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 10:00
минуты: 1' - 28'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Чита
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 28' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
Волгарь
1 : 0
Волга
83'
83'
83'
22.09.2009 22 сент. 2009 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 16:00
Анжи
1 : 0
Волгарь
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Анжи
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 18:00
Краснодар
2 : 2
Волгарь
31.08.2009 31 авг. 2009 пн 18:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Краснодар
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 56' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 20:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
25'
25'
25'
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
16.06.2009 16 июня 2009 вт 16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
16.06.2009 16 июня 2009 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
25.05.2009 25 мая 2009 пн 17:00
Волга
0 : 3
Волгарь
25.05.2009 25 мая 2009 пн 17:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
0
Волгарь
3
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:30
Волгарь
1 : 3
Анжи
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Волгарь
1
Анжи
3
минуты: 1' - 78' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Волгарь
0 : 0
Краснодар
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 15:00
Носта
3 : 1
Волгарь
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 16:30
Волгарь
1 : 1
Балтика
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 16:30
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Волгарь
1
Балтика
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 3 тур