Алексей Рогачев
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 дек. 1979 (41) год
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
Балтика
1 : 4
Арсенал
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Зенит-2
3 : 1
Балтика
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Зенит-2
3
Балтика
1
был в запасе
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 20:00
Балтика
3 : 0
Луч
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
3
Луч
0
был в запасе
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Тосно
3
был в запасе
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1
Балтика
0
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 12:00
Байкал
1 : 0
Балтика
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1
Балтика
0
был в запасе
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 16:30
Армавир
1 : 2
Балтика
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Армавир
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 16:00
Сибирь
1 : 0
Балтика
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сибирь
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 12:00
Луч
2 : 2
Балтика
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
2
Балтика
2
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2015 27 июля 2015 пн 21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015 27 июля 2015 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур