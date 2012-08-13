Егор Крыштафович
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 окт. 1980 (40) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Сибирь
3
был в запасе