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Олимпиада
Алдин Джидич
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
30 авг. 1983 (37) лет
Рост
197
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2009
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
17:00
Металлург
1 : 1
Балтика
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
17:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Металлург
1
Балтика
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
19:00
Балтика
2 : 1
Чита
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Балтика
2
Чита
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
12.08.2009
12 авг. 2009
ср
20:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
61'
61'
61'
12.08.2009
12 авг. 2009
ср
20:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
29.07.2009
29 июля 2009
ср
19:00
Краснодар
0 : 0
Балтика
29.07.2009
29 июля 2009
ср
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
0
Балтика
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
02.06.2009
02 июня 2009
вт
19:30
Балтика
3 : 0
Металлург
69'
69'
69'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Балтика
3
Металлург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
Луч
2 : 0
Балтика
23'
23'
23'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
14.05.2009
14 мая 2009
чт
19:00
Балтика
1 : 2
Урал
14.05.2009
14 мая 2009
чт
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Урал
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
Чита
1 : 0
Балтика
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Чита
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
18:30
Балтика
0 : 0
Волга
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
Анжи
2 : 0
Балтика
83'
83'
83'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Анжи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
16:30
Волгарь
1 : 1
Балтика
90'
90'
90'
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Волгарь
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
31.03.2009
31 марта 2009
вт
18:30
Балтика
1 : 0
Краснодар
31.03.2009
31 марта 2009
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур