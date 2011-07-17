Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Гарет Бэйл
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Япония
Мальта
Косово
Германия
США
Норвегия
Исландия
Китай
Бразилия
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Локомотив
Шахтер
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Денис Шевелев
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 июня 1981 (39) лет
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
17.07.2011
17 июля 2011
вс
14:00
Новокузнецк
0 : 1
Амкар
17.07.2011
17 июля 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Новокузнецк
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала