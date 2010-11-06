Карен Саргсян
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
27 апр. 1983 (37) лет
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Волгарь
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Волгарь
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
2
Химки
2
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 11:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 6:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Волгарь
3 : 1
Авангард
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
3
Авангард
1
был в запасе
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Ротор
0
Волгарь
1
был в запасе
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:00
Мордовия
1 : 1
Волгарь
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Мордовия
1
Волгарь
1
был в запасе
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1
Волгарь
4
был в запасе
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
минуты: 1' - 33'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 33' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 22 тур