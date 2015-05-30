Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Гарет Бэйл
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
Норвегия
США
Мальта
Исландия
Ирландия
Китай
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Шахтер
Вест Хэм
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максим Лепский
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 дек. 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Кубань (ЛФЛ)
5 : 1
Арсенал
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
5
Арсенал
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
18:30
Динамо
2 : 2
Арсенал
24.05.2015
24 мая 2015
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Динамо
2
Арсенал
2
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ахмат
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Арсенал
1
Ахмат
1
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
16:00
Мордовия
1 : 0
Арсенал
11.05.2015
11 мая 2015
пн
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Мордовия
1
Арсенал
0
был в запасе
04.05.2015
04 мая 2015
пн
15:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
04.05.2015
04 мая 2015
пн
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Арсенал
0
Краснодар
3
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
1
Арсенал
0
был в запасе
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
17:00
Амкар
0 : 1
Арсенал
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Амкар
0
Арсенал
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Уфа
0 : 1
Арсенал
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Уфа
0
Арсенал
1
был в запасе
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
17:45
Арсенал
1 : 0
Спартак
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
1
Спартак
0
был в запасе
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Арсенал
1
Торпедо
3
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
19:00
Локомотив
0 : 1
Арсенал
14.03.2015
14 марта 2015
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0
Арсенал
1
был в запасе
09.03.2015
09 марта 2015
пн
15:30
Рубин
1 : 0
Арсенал
09.03.2015
09 марта 2015
пн
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
1
Урал
2
был в запасе
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
16:00
Урал
1 : 0
Арсенал
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Урал
1
Арсенал
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
1
Ростов
1
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
19:00
Ахмат
3 : 0
Арсенал
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ахмат
3
Арсенал
0
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
15:00
Арсенал
1 : 2
Динамо
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Арсенал
1
Динамо
2
был в запасе
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
18:30
Арсенал
0 : 2
Локомотив
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Показать все игры