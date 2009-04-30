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Олимпиада
Евгений Щербаков
№8
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
16:00
Анжи
1 : 1
Краснодар
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
16:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Анжи
1
Краснодар
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:00
Витязь
1 : 1
Анжи
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Витязь
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Анжи
55'
55'
55'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
55'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур