Евгений Щербаков
№8
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 16:00
Анжи
1 : 1
Краснодар
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 16:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Анжи
1
Краснодар
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:00
Витязь
1 : 1
Анжи
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Витязь
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
Носта
2 : 2
Анжи
55'
55'
55'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
55'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур