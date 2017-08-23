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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лев Корнилов
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 янв. 1984 (37) лет
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2012/2013
2011/2012
2009/2010
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
18:00
Сызрань-2003
0 : 2
Крылья Советов
86'
86'
86'
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/32 финала
Сызрань-2003
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/32 финала