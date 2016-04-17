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Олимпиада
Антон Киселев
№18
Полузащитник
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Команда
Байкал
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 нояб. 1986 (34) года
Рост
184
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
16:00
Байкал
0 : 6
Сибирь
37'
37'
37'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0
Сибирь
6
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Волгарь
3 : 1
Байкал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
3
Байкал
1
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Байкал
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
2 : 1
Зенит-2
60'
60'
60'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
9:00
60'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Байкал
2
Зенит-2
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Балтика
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 14 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Волга
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1
Волга
0
был в запасе
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
Луч
1 : 0
Байкал
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
13:30
Байкал
3 : 2
Волгарь
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
13:30
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Байкал
3
Волгарь
2
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
16.07.2015
16 июля 2015
чт
16:00
Тосно
1 : 0
Байкал
16.07.2015
16 июля 2015
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
57'
57'
57'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур