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Олимпиада
Евгений Городов
№1
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 дек. 1985 (35) лет
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
-:-
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
-
Краснодар
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
был в запасе
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
Спартак
6 : 1
Краснодар
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6
Краснодар
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Зенит
3 : 1
Краснодар
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3
Краснодар
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Краснодар
1 : 3
Спартак
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1
Спартак
3
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
был в запасе
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1
Ростов
1
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1
ЦСКА
1
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
14:00
Урал
1 : 0
Краснодар
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
1
Краснодар
0
был в запасе
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