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Олимпиада
Даниил Гавиловский
№1
Вратарь
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Команда
Чита
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1990 (31) год
Рост
187
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0
Тамбов
1
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1
Тамбов
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
0
Зенит-2
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Тамбов
2
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
0
Тюмень
1
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
был в запасе
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3
Сибирь
2
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0
Тамбов
0
был в запасе
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе