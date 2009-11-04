Михаил Ванев
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 нояб. 1981 (39) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Чита
0 : 4
Сибирь
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Чита
0
Сибирь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Чита
0 : 1
Урал
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Чита
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 18:00
Волга
3 : 0
Чита
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волга
3
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 10:00
Чита
1 : 2
Волгарь
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Чита
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 18:00
Краснодар
1 : 0
Чита
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
1
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 11:00
Чита
3 : 3
Витязь
11.09.2009 11 сент. 2009 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Чита
3
Витязь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 11:00
Чита
0 : 0
Носта
33'
33'
33'
08.09.2009 08 сент. 2009 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Чита
0
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
29.07.2009 29 июля 2009 ср 11:00
Чита
1 : 6
Луч
29.07.2009 29 июля 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 17'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Чита
1
Луч
6
минуты: 1' - 17' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
06.07.2009 06 июля 2009 пн 16:00
Урал
1 : 0
Чита
06.07.2009 06 июля 2009 пн 16:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Урал
1
Чита
0
минуты: 1' - 55' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 8:00
Чита
3 : 2
Волга
13.06.2009 13 июня 2009 сб 8:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Чита
3
Волга
2
минуты: 1' - 66' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
05.06.2009 05 июня 2009 пт 17:30
Волгарь
2 : 0
Чита
05.06.2009 05 июня 2009 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Волгарь
2
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 16:30
Анжи
3 : 0
Чита
02.06.2009 02 июня 2009 вт 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Анжи
3
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 11:00
Чита
1 : 2
Краснодар
22.05.2009 22 мая 2009 пт 11:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Чита
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:00
Витязь
0 : 0
Чита
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Витязь
0
Чита
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
31.03.2009 31 марта 2009 вт 10:00
Луч
1 : 1
Чита
42'
42'
42'
31.03.2009 31 марта 2009 вт 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Луч
1
Чита
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур
28.03.2009 28 марта 2009 сб 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Чита
28.03.2009 28 марта 2009 сб 10:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
1
Чита
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур