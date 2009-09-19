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Виталий Беличенко
№26
Защитник
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Команда
Чита
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1982 (38) лет
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
18:00
Краснодар
1 : 0
Чита
1'
1'
1'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
1
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
11:00
Чита
3 : 3
Витязь
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
11:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Чита
3
Витязь
3
минуты: 1' - 58' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
Чита
0 : 0
Носта
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Чита
0
Носта
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
19:00
Балтика
2 : 1
Чита
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Балтика
2
Чита
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
Металлург
0 : 1
Чита
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Металлург
0
Чита
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
26.07.2009
26 июля 2009
вс
11:00
Чита
0 : 4
СКА-Хабаровск
26.07.2009
26 июля 2009
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Чита
0
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2009
09 июля 2009
чт
15:00
Сибирь
3 : 0
Чита
09.07.2009
09 июля 2009
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Сибирь
3
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
8:00
Чита
3 : 2
Волга
13.06.2009
13 июня 2009
сб
8:00
минуты: 23' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Чита
3
Волга
2
минуты: 23' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
Волгарь
2 : 0
Чита
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Волгарь
2
Чита
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
Чита
1 : 2
Краснодар
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Чита
1
Краснодар
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:00
Витязь
0 : 0
Чита
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Витязь
0
Чита
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
Чита
1 : 0
Балтика
03.05.2009
03 мая 2009
вс
11:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Чита
1
Балтика
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
31.03.2009
31 марта 2009
вт
10:00
Луч
1 : 1
Чита
31.03.2009
31 марта 2009
вт
10:00
минуты: 52' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Луч
1
Чита
1
минуты: 52' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур